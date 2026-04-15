15/04/2026 08:45

紫金礦業(02899)累斥25億人幣回購7748萬A股，每股最高價34.72元人幣

《經濟通通訊社15日專訊》紫金礦業(02899)(滬:601899)公布，關於回購A股已於昨天完成，已回購約7747.5萬股A股，佔總股份數0.29%，使用資金總額約25億元（人民幣．下同）。



該集團指，每股回購最高價34.72元，每股回購最低價29.82元，每股回購均價32.265元，回購股份使用的資金均為自有資金，不會對經營、財務和未來發展產生重大影響。回購股份存放於回購專用證券恨戶，該部分股份不享有股東會表決權、利潤分配、公積金轉增股本、配股、質押等權利。根據回購方案，回購的A股擬用於員工持股計劃或股權激勵，如未能在規定期限內實施有關用途，則未使用的已回購A股將予以註銷。(wh)