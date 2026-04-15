15/04/2026 08:45

罕王黃金(03788)Mt Bundy金礦獲批礦山管理，目標2028年首季產金

《經濟通通訊社15日專訊》罕王黃金(03788)公布，統稱為Mt Bundy金礦項目的Rustlers Roost及Quest 29項目獲得北領地政府土地、規劃及環境部批准的礦山管理計劃，並被授予礦山作業授權。該集團計劃於5月上旬啟動營地建設的現場施工，並於第三季度開始建設選廠，目標於2028年第一季度開始生產黃金。



該集團指，該礦山管理計劃涵蓋礦區營地、選廠、尾礦庫、相關配套設施以及Rustlers Roost及Quest 29露天採礦項目。根據JORC規範（2012版），Mt Bundy金礦項目當前擁有347萬盎司黃金資源量及188萬盎司黃金儲量。所有黃金資源及儲量均位於現有採礦許可證範圍內。(wh)