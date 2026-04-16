16/04/2026 17:51

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 歐元區3月CPI年率料升至2.6%，月率料擴至1.2%

▷ 美國將公布工業生產月率預測0.1%，失業救濟人數預測

▷ 多國央行官員將參與IMF/世銀春季會議相關活動 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社16日專訊》市場持續憧憬美伊重回談判桌，加上美國通脹數據放緩與企業首季業績理想，美股昨日（15日）延續強勢。標指收市首破7000點大關，納指十一連升同創新高。 標指升55.57點或0.8%，報7022.95點；納指漲376.93點或1.59%，報24016.02點；道指微跌72.27點或0.15%，報48463.72點。港股方面，恒生指數收市報26394，升446點或1.7%，成交2562億元。各國重要經濟活動方面，本港時間今晚7:30pm，歐洲央行公布3月18-19日管理委員會會議記錄。8:35pm，紐約聯邦儲備銀行總裁威廉姆斯在紐約聯邦房屋貸款銀行主辦的研討會上發表主題演講。9:00pm，歐洲央行執委施納貝爾參加有關歐元區未來經濟架構的討論。17日凌晨2:30am，歐洲央行執委連恩在IMF/世界銀行春季會議上，參加有關「在充滿衝擊的環境中保持宏觀經濟框架的適用性」的討論；同一時間，澳洲央行助理總裁亨特參加IMF和世界銀行2026年春季會議的小組討論。3:00am，英倫銀行貨幣政策委員會委員泰勒在IMF會議間隙發表講話。數據方面，今日5:00pm，歐元區公布3月消費者物價指數，月率升幅料由0.6%擴大至1.2%，年率升幅料由1.9%擴大至2.6%。今晚8:30pm，美國公布連續申請失業救濟金人數，料由179.4萬升至181萬；首次申請失業救濟金人數料由21.9萬降至21.3萬。9:15pm，美國公布3月產能利用率，料維持於76.3%；3月工業生產月率升幅料由0.2%收窄至0.1%。在美國，今日公布業績的公司有：晶科能源(US.JKS)、奈飛(US.NFLX)、台積電(US.TSM)等。(wa)