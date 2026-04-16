26,394.26
+446.94
(+1.72%)
8,905.11
+186.85
(+2.14%)
5,092.08
+180.29
(+3.67%)
4,055.55
+28.34
(+0.704%)
4,736.61
+51.36
(+1.096%)
14,796.33
+297.88
(+2.055%)
74,437.5600
-372.4300
(-0.498%)
外幣,匯率,外匯,人民幣,美元,日圓,即時新聞,財經新聞,外匯新聞,外匯黃金,新聞及評論
4,809.9200
-13.2700
-0.275%
74,437.56
-372.43
-0.498%
2,334.6600
-25.2800
-1.071%
16/04/2026 17:05
商品價格行情：期油報89.35美元；倫敦金4815.15美元
原油價格行情（美元）
|名稱
|17:00報價
|升/跌
|比例
|5月紐約期油
|89.35
|1.22
|1.38%
|6月布蘭特期油
|96.30
|1.37
|1.44%
金銀行情（美元）
|名稱
|買價
|升/跌
|比例
|倫敦金
|4815.15
|-8.04
|-0.17%
|紐約期金
|4832.71
|9.11
|0.19%
|倫敦銀
|79.77
|0.30
|0.37%
|紐約期銀
|79.88
|0.25
|0.32%
*上述報價只供參考用