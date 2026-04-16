26,394.26
+446.94
(+1.72%)
8,905.11
+186.85
(+2.14%)
5,092.08
+180.29
(+3.67%)
4,055.55
+28.34
(+0.704%)
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(-0.544%)
外幣,匯率,外匯,人民幣,美元,日圓,即時新聞,財經新聞,外匯新聞,外匯黃金,新聞及評論
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16/04/2026 17:05
美元兌人民幣報6.8195，內地首季國內生產總值按年升5%勝預期
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|98.152
|98.055
|0.097
最新美元匯價
|
|17:00報價
|16:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|158.96/00
|158.93/97
|158.96/00
|歐元/美元
|1.1785/89
|1.1784/88
|1.1798/02
|英鎊/美元
|1.3548/52
|1.3554/58
|1.3561/65
|美元/瑞郎
|0.7822/26
|0.7820/24
|0.7818/22
|美元/加元
|1.3727/31
|1.3725/29
|1.3742/46
|澳元/美元
|0.7173/77
|0.7175/79
|0.7168/72
|紐元/美元
|0.5892/96
|0.5898/02
|0.5912/16
|美元/人民幣
|6.8193/97
|6.8171/75
|6.8181/85
|美元/港元
|7.8269/73
|7.8297/01
|7.8340/44
*上述報價只供參考用