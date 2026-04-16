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16/04/2026 18:05
美匯指數報98.215，關注美國最新初請失業金人數變動
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|98.215
|98.055
|0.160
最新美元匯價
|貨幣名稱
|18:00報價
|17:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|159.03/07
|158.96/00
|158.96/00
|歐元/美元
|1.1776/80
|1.1785/89
|1.1798/02
|英鎊/美元
|1.3535/39
|1.3548/52
|1.3561/65
|美元/瑞郎
|0.7836/40
|0.7822/26
|0.7818/22
|美元/加元
|1.3728/32
|1.3727/31
|1.3742/46
|澳元/美元
|0.7167/71
|0.7173/77
|0.7168/72
|紐元/美元
|0.5888/92
|0.5892/96
|0.5912/16
|美元/人民幣
|6.8199/03
|6.8193/97
|6.8181/85
|美元/港元
|7.8268/72
|7.8269/73
|7.8340/44
*上述報價只供參考用