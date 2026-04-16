26,247.20
+299.88
(+1.16%)
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16/04/2026 09:09
美匯指數報98.008，美國4月紐約製造業指數轉升至11創5個月高
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|98.008
|98.055
|-0.047
最新美元匯價
|貨幣名稱
|09:00報價
|08:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|158.73/28
|158.75/79
|158.96/00
|歐元/美元
|1.1805/27
|1.1803/07
|1.1798/02
|英鎊/美元
|1.3571/61
|1.3570/74
|1.3561/65
|美元/瑞郎
|0.7809/94
|0.7811/15
|0.7818/22
|美元/加元
|1.3726/45
|1.3731/35
|1.3742/46
|澳元/美元
|0.7174/70
|0.7173/77
|0.7168/72
|紐元/美元
|0.5911/40
|0.5910/14
|0.5912/16
|美元/人民幣
|6.8181/52
|6.8181/85
|6.8181/85
|美元/港元
|7.8302/06
|7.8316/20
|7.8340/44
上述報價只供參考用