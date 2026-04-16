16/04/2026 11:48

【中東戰火】IMF春季會議愁雲慘霧，與會者警告中東戰爭影響將遠超市場預期

《經濟通通訊社16日專訊》國際貨幣基金組織(IMF)和世界銀行本周在華盛頓舉行春季會議，會上被愁雲慘霧籠罩，因為與會者普遍認為，投資者低估了伊朗戰爭造成的經濟損失。



據報道，發表講話的各國政府官員和其他與會者，擔憂世界正在經歷的不僅僅是又一次經濟沖擊，而是結構性變革，包括成本上升、貿易路線延長以及地緣政治不確定性加劇等，這將導致全球經濟增長放緩。



*卡塔爾財相：只是冰山一角*



卡塔爾財政大臣Ali bin Ahmed Al Kuwari周三（15日）說：「我們現在看到的只是冰山一角。」他設想未來一到兩個月的潛在情境，如戰事持續，一些國家恐怕沒有足夠的能源維持基本需求。此外，化肥短缺引發的糧食危機很快就會出現。



美國財長貝森特則試圖安撫與會者，表示他預計隨著敵對行動的結束，飆升的能源成本將迅速下降。他說：「這場戰爭終將結束。我不知道是三天、三周還是三個月，但它終將結束，市場著眼於未來」。(jf)