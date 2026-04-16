16/04/2026 09:14

【中東戰火】美財長警告：中國金融機構若涉伊朗資金或石油交易，將面臨次級制裁

《經濟通通訊社16日專訊》美國財政部長貝森特（Scott Bessent）表示，財政部已致函兩家中國銀行，警告若證實其與伊朗有資金往來或涉及伊朗石油交易，美方將對其實施二級制裁。中國駐美大使館尚未就此作出回應。



貝森特在白宮向記者透露，美國已明確告知各國，任何購買伊朗石油或容許伊朗資金存放於其銀行體系的行為，都將面臨二級制裁。他強調，財政部已向兩家中國銀行發出信函，告知若證明有伊朗資金流經其賬戶，美方將採取懲罰性措施。



此外，據路透社報道，美國財政部亦分別致函香港、阿聯酋及阿曼，警告若當地銀行容許伊朗進行非法活動，同樣會面臨美國的制裁。



＊二級制裁：迫使企業在美市場與受制裁方之間二選一＊



所謂二級制裁，是指懲罰與受制裁實體進行交易的第三方，旨在迫使企業、銀行及個人在與美國開展業務和與受制裁方往來之間作出選擇。貝森特表示，相信隨著美國封鎖霍爾木茲海峽，中國將暫停進口伊朗石油。



貝森特發表上述言論的前一天，美國財政部已威脅將對「繼續支持伊朗活動」的外國金融機構實施二級制裁。與此同時，華府正對伊朗實施海上封鎖，並針對伊朗石油運輸基礎設施採取行動，對超過20名個人、公司及船舶施加制裁。



分析認為，美方此舉進一步收緊對伊朗的金融與能源封鎖，同時向包括中國在內的伊朗石油買家發出明確信號：任何規避制裁的交易行為都將面臨嚴重後果。(ul)