16/04/2026 16:54

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 2026年2月香港出口貨量升19.5%，進口升23.9%

▷ 同期出口價格升4.2%，進口價格升4.3%

▷ 輸往所有主要目的地及來自主要供應地貨量均升 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社16日專訊》政府統計處今日發表對外商品貿易貨量及價格統計數字。由於受到農曆新年假期在不同日子所影響，在作出按年比較時，把1月及2月份的貿易統計數字合併分析會較為合適。其中2026年首兩個月與2025年同期比較，香港的商品整體出口貨量及進口貨量分別上升25.0%及29.1%。2026年2月與2025年2月比較，香港的商品整體出口貨量及進口貨量分別上升19.5%及23.9%。經季節性調整的數字顯示，截至2026年2月為止的三個月與對上三個月比較，商品整體出口貨量及進口貨量分別上升14.4%及15.5%。對外商品貿易貨量變動是從對外商品貿易貨值變動中扣除價格變動的影響而計算出來。2026年首兩個月與2025年同期比較，商品整體出口價格及進口價格分別上升3.6%及3.7%。2026年2月與2025年2月比較，商品整體出口價格及進口價格分別上升4.2%及4.3%。對外商品貿易的價格變動是以對外商品貿易的單位價格指數變動反映。這指數是根據平均單位價值或個別商品的實際價格來計算。貿易價格比率指數是根據商品整體出口價格指數與商品進口價格指數的比率計算出來。與2025年同期比較，這指數在2026年2月下跌0.1%，而在2026年首兩個月則大致維持不變。2026年2月與2025年2月比較，輸往所有主要目的地的整體出口貨量均錄得升幅：美國(36.2%)、台灣(26.3%)、中國內地（內地）(16.1%)、越南(15.9%)及印度(14.8%)。與此同時，輸往所有主要目的地的整體出口價格均上升：台灣(5.6%)、內地(4.8%)、印度(4.6%)、美國(2.9%)及越南(2.4%)。2026年2月與2025年2月比較，來自所有主要供應地的進口貨量均錄得升幅：韓國(90.5%)、越南(63.0%)、內地(23.1%)、新加坡(14.9%)及台灣(2.8%)。與此同時，來自所有主要供應地的進口價格均上升：韓國(9.7%)、台灣(6.4%)、內地(4.1%)、越南(2.7%)及新加坡(1.6%)。(ul)