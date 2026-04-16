16/04/2026 10:45

【數據解讀】統計局：一季度經濟表現可圈可點，供需兩端明顯改善

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明16日北京專電》中國一季度國內生產總值(GDP)同比增長加速至5%，優於預期並創三個季度最高增速，同期固定資產投資同比增長1.7%略低於預期；3月社會消費品零售總額同比增長1.7%亦不及預期，規模以上工業增加值同比則增5.7%，增速比預期高。



國家統計局副局長毛盛勇在國新辦新聞發布會上表示，一季度經濟表現可圈可點，充分彰顯了中國經濟的強大韌性。從數據看，供需兩端都有明顯改善，農業生產形勢較好，工業增加值比上年同期加快1.1個百分點，服務業保持較快增長；從需求端看，一季度社會消費品零售總額同比增速比上年加快0.7個百分點，固定資產投資增速由負轉正，貨物進出口總額從季度來講是近五年最高增速。去年一季度經濟增速高，在高基礎情況下，今年經濟還能實現開局良好，充分體現了中國經濟的韌性。



毛盛勇又表示，受當前地緣衝突的影響，國際能源價格大幅上漲，一些國家的油價飆漲、供應短缺，生產生活受到嚴重影響。反觀國內，中國能源資源供應充裕、平穩有序，同時及時實施了價格臨時調控，居民生活、企業生產沒有受到明顯影響，這得益於中國多年以來前瞻性布局發展新能源產業，構建起多元化的能源供應體系，極大增強了中國經濟的自主性和穩定性。