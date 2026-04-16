16/04/2026 12:36

【數據解讀】PPI負轉正，統計局：市場供需改善、競爭秩序優化是主因

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明16日北京專電》3月份PPI三年多來首次轉正，市場一般認為這可能是油價上漲導致成本的上升，並不是需求有所提升。國家統計局副局長毛盛勇在國新辦新聞發布會上表示，3月份，工業品出廠價格當月同比上漲0.5%，這具有重要的積極信號，結束了連續41個月的下降態勢。環比看，實現連續6個月上漲。這種積極變化有利於暢通經濟循環，進一步改善企業效益，夯實經濟回升向好的微觀基礎。



對於推動PPI上漲的原因，毛盛勇表示，有三方面原因：一是國內市場供求關係進一步改善是最重要的原因。二是市場競爭秩序持續逐步優化，重點行業產能扎實有序推進；三是國際因素的影響也有所顯現。總的來說，國內市場供求關係進一步改善、市場競爭秩序持續逐步優化的影響更具主導作用。