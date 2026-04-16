16/04/2026 11:57

【ＡＩ】MINIMAX(00100)推出全球首個雲端沙箱MaxHermes

《經濟通通訊社16日專訊》稀宇科技(MINIMAX)(00100)宣布，推出基於Hermes Agent構建的雲端自我進化人工智能(AI)助手MaxHermes，將與MiniMax M2.7模型深度結合，10秒內即可在雲端擁有一個AI智能體。



據媒體介紹，這是全球首個雲端沙箱Hermes，在獨特學習閉環機制下，每完成一項複雜任務，MaxHermes會自動從中提煉出可複用的技能(Skills)，保存為獨立文檔。在後續使用中，這些Skills會按需載入，並根據新的使用回饋不斷自我改進。



此前，OpenClaw(俗稱龍蝦)的Skills依賴人工預設與引導，能力在部署那一刻就已固定；而MaxHermes的Skills由Agent自主生成、自主反覆運算，能力隨使用持續生長。MaxHermes可長期運行、不斷進化的，記住用戶每次回饋，並據此持續改進自身表現。(bi)