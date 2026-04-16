16/04/2026 19:16

《再戰明天》英倫銀行首席經濟學家講話，美國公布領先指標

《經濟通通訊社16日專訊》英倫銀行首席經濟學家講話，及美國公布領先指標，料為周五（17日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，法國總統馬克龍和英國首相斯塔默主持視頻會議，召集有意願在安全條件允許時，為恢復霍爾木茲海峽航行自由的多邊防禦行動作出貢獻的國家參與。本港時間周五晚8:00pm，英倫銀行首席經濟學家皮爾講話。



數據方面，周五5:00pm（本港時間．下同），歐元區公布2月貿易收支。10:00pm，美國公布3月領先指標。



在本港，明日公布業績的公司有:灣區發展(00737)、中國鐵塔(00788)、中國建築興業(00830)、灣區發展-R(80737)等。(wa)