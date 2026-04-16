16/04/2026 11:00

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 中東衝突升級致多國嚴重損失

▷ 市場對短期降溫或協議仍偏樂觀

▷ 進口國尋替代供應致成本壓力升 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社16日專訊》鼎珮集團創辦人兼主席莊天龍表示，目前中東衝突升級的規模與破壞程度屬近年罕見，對多個國家造成嚴重損失。不過，市場普遍觀察到，美國、以色列及其盟友對陷入長期地面戰仍相對審慎。主要原因在於，一旦戰事延續，油價勢必進一步抽升，將拖累全球經濟與金融市場，亦可能削弱相關政府的國內政治支持。基於上述考量，局勢更大機會陷入拉鋸而非快速落幕，原油價格或將在現時偏高水平附近徘徊一段時間。莊天龍提及，市場對短期內迅速降溫或達成全面協議或仍偏樂觀。多個高度依賴中東原油的進口國已加緊尋找替代供應，但替代來源往往意味更高採購成本、運輸繞道及保險費上升，中期成本壓力未必能迅速消化。特別是亞洲對能源進口依存度高，受油價波動影響更為明顯，投資者或低估高油價對通脹、企業利潤及消費信心的持續性衝擊。以韓國及越南為例，即使成功分散供應渠道，能源成本仍可能上升，對製造業成本結構及出口競爭力構成壓力。莊天龍指出，至於中國，油價上升固然不利，原因在於製造業在經濟中佔比較高；但相對而言，中國的能源供應更具韌性，包括煤炭資源較為充裕、核電產能持續提升，加上管道供應來源更趨多元化，有助減低對單一地區的依賴。這亦為中國推進中長期策略提供一定緩衝，例如人工智能(AI)及智能自動化等提升生產效率的方向。從更廣泛的區域層面看，若高能源成本成為常態，企業在節能增效與自動化方面的投資回報吸引力將相對提升，反而會逐步推動亞洲多個經濟體加快導入AI及智能製造，成為值得留意的結構性主題。(bn)