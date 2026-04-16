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▷ 首季GDP按年增5%，貿易額創同期新高

▷ 景順指中國資產具避險屬性，中東影響有限 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社16日專訊》景順亞太區環球市場策略師趙耀庭表示，今年第一季中國國內生產總值(GDP)按年增長，由去年第四季的4.5%顯著回升至5%。本季增長主要由貿易帶動，貨物貿易總額創下歷來同期新高。他指出，強勁的貿易表現並非源於出口提前出貨，因為進口亦同步顯著上升，顯示生產表現的實質改善，以及市場對中國產品的需求持續存在。同時，中國「新經濟」板塊保持穩健，高科技及綠色製造持續跑贏。今年以來工業生產按年增長6.1%，有助抵銷內需相對偏弱的影響。3月份零售銷售按年增長1.7%。他認為，中國3月份生產者物價指數(PPI)轉為正值、結束連續41個月的通縮，反映了周期性利好因素以及「反內捲」政策的初步成效。這應被視為價格逐步正常化的開始，而非新一輪強勁通脹周期的起點。更重要的是，價格回穩有望改善企業利潤率和盈利能力，從而提振私人投資信心。隨著更多反內捲政策逐步落地，現時或正處於市場期待已久的良性循環的初始階段。*中國資產逐漸被視為具避險屬性，直受中東供應中斷影響風險有限*趙耀庭亦指，中國資產正愈來愈被視為具備避險屬性。自中東衝突爆發以來，中國股市跌幅遠低於全球其他主要市場，而人民幣匯率及國債收益率則保持相對穩定。此外，中國股市與債市在兩年來首次出現正相關走勢，反映具避險性質的資金流入。他補充，中國直接受中東供應中斷影響的風險有限，同時中國市場具備較強的政策緩衝能力。因此，有兩個板塊可望受惠於這種經濟韌性：其一是能源、資源及上游工業板塊，包括石油和天然氣服務、工業金屬及原材料，這些領域的中國企業有望在地緣政治波動中發揮對沖作用；其二是中國科技、高端製造及出口相關產業，近期亮麗的貿易數據進一步強化了這一投資主題。他提醒，人民幣走強釋放出宏觀經濟及政策穩定的訊號，有助吸引外資流入中國股市及債市。具吸引力的股市估值，加上穩定的貨幣，為全球投資者提供了不容忽視的綜合回報潛力。(jl)