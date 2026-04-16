16/04/2026 11:26
《港元利率》港元拆息普遍向上，一個月拆息報2.35厘
《經濟通通訊社16日專訊》港元拆息普遍向上，而與樓按相關的一個月拆息報2.34571厘，升4.922基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報2.47583厘，升2.791基點。
隔夜息報2.62488厘，升34.012基點；一周拆息升8.964基點，報2.39268厘，兩周則升11.167基點，報2.39268厘。長息方面，六個月拆息跌0.512基點，報2.69446厘，一年期則跌2.298基點，報3.00619厘。
港元匯價今日在7.8346-7.8295之間上落，最新報7.8322。
資料來源：香港銀行公會
隔夜息報2.62488厘，升34.012基點；一周拆息升8.964基點，報2.39268厘，兩周則升11.167基點，報2.39268厘。長息方面，六個月拆息跌0.512基點，報2.69446厘，一年期則跌2.298基點，報3.00619厘。
港元匯價今日在7.8346-7.8295之間上落，最新報7.8322。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|2.62488
|+34.012
|一周
|2.39268
|+8.964
|兩周
|2.39268
|+11.167
|一個月
|2.34571
|+4.922
|兩個月
|2.39381
|+2.012
|三個月
|2.47583
|+2.791
|六個月
|2.69446
|-0.512
|一年
|3.00619
|-2.298
資料來源：香港銀行公會