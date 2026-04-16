16/04/2026 18:59

金管局阮國恒：香港銀行業對中東風險敞口不大，未見中東局勢對商業營運有太大影響

《經濟通通訊社16日專訊》金管局副總裁阮國恒在銀行公會會後表示，香港銀行業對中東的風險敞口不大，亦未見中東局勢對商業營運、客戶有太大影響，但油價上升會影響交通運輸等敏感行業。金管局呼籲銀行業界以較包容態度，處理客戶短期流動性問題。



阮國恒指出，近期中小企求助個案未有上升，認為銀行與中小企溝通順暢。金管局會繼續密切留意局勢發展對香港經濟活動的影響，「中小企融資專責小組」亦會商討是否需要推出特定措施，亦指推出計劃時情況緊急，當時已預料壞帳率會較高，若出現壞帳，按揭證券公司與銀行會按一貫程序催收。



至於市場關注私募信貸風險問題，他表示，本港銀行對私募信貸的風險敞口相當低，有部分客戶會經私人銀行購買與私募信貸相關的產品，截至去年底涉及總額約1000億元，佔整體資產管理規模不大，認為相關風險可控。



香港銀行公會署理主席、中銀香港副總裁陳文表示，在利率走勢方面，美聯儲近期維持利率不變反映其對市場對通脹和經濟表現持審慎取態，未來美國利率調整時機同幅度取決於不同因素，如市場表現、通脹數據、地緣政治等因素。(bn)