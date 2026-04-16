16/04/2026 10:59

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 施羅德投資多元資產收益主管Dorian Carrell指地緣政治影響市場

▷ 霍爾木茲海峽涉及全球20%石油運輸

▷ 美國中期選舉將於11月舉行 More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道16日專訊》施羅德投資多元資產收益主管Dorian Carrell指，地緣政治與貨幣政策持續各自的走向，投資市場反覆動盪，資產表現差異擴大，在這種環境下駕馭市況，採取全球總回報策略的優勢日益明顯。*若衝突升級將加劇通脹衝擊，極可能引發全球經濟放緩*近期的伊朗衝突升級，加速了一個更趨分化、對通脹更敏感的全球格局形成。在這個新格局下，供應鏈衝擊、分化的財政路徑及各國央行協調減弱，正逐漸取代疫情前同步、低通脹的宏觀環境，並日益主導市場走向。能源市場是上述趨勢的關鍵因素。霍爾木茲海峽乃國際要道，全球約兩成的石油供應途經此地，因此能源市場對該地區的干擾仍然相當敏感。話雖如此，考慮到各方須付出的經濟及政治代價，基本情境預測是伊朗衝突局勢將逐步降溫。美國或有充分理由宣稱其主要軍事目標已達成，並保留籌碼以敦促對方克制，但不能排除再爆發衝突的可能。第二個情境是陷入長期僵局，這也是可能在短期內發生的走向。即使轟炸停止，但外交出路匱乏、伊朗採取無人機消耗戰策略，加上可以理解船員或許不願重返海峽，代表能源供應受阻的情況或會持續數周至數月。在此情境下，看好大宗商品、能源、短存續期債券及美元。第三個情境是衝突進一步升級。這可能導致伊朗的代理人再度介入、海灣國家直接參與，以及油價在100美元以上持續一段長時間。此等加劇的通脹衝擊，極有可能最終引發全球經濟放緩，初期或會令整體利率下跌，利好政府債券、美元及防守性股票。施羅德投資在2025年11月提出的牛市、熊市和滯脹三大情境，現在看來驚人地具有先見之明。不過，目前儘管地區性緊張局勢或會持續，尤其涉及以色列與黎巴嫩，但整體軌跡顯示局勢有受控的可能，而非持續升級。從地區角度看，美國表面上在能源方面相對能獨善其身，既能生產自身所需天然氣，亦是全球最大產油國。然而，高漲的油價已開始影響美國國內汽油價格，可能在11月美國中期選舉前，引發廣泛的負面消費情緒。這一點已反映在民調上，美國眾議院甚至參議院或會落入民主黨手中。此結果很可能導致美國出現政策癱瘓，並促使市場重新評估其相對於世界其他地區的經濟增長前景。*可換股債券較股票更受青睞，股票宜按地區和行業精挑細選*固定收益方面，為尋求穩定收益，繼續強調精挑細選，在目前的通脹和息差環境下偏好信貸質素較佳、存續期較短的地區和行業板塊。歐洲高收益債券普遍被認為比美國的更具韌性；新興市場的投資則以當地貨幣債券為佳，因其實質收益率吸引，且對外部融資的依賴較低。證券化資產及澳洲優質信貸等領域，其估值、政策公信力和結構仍具支持，視之為投資機遇但同時會保留流動性，以便在機會湧現時逐步部署資金。可換股債券常被視為終極的多元資產類別，在管理下行風險的同時，提供一種參與增長主題的靈活方式，在股市波動加劇時尤其適用。美國以外，亞洲可換股債券因其估值相對吸引而脫穎而出，讓投資者能以更均衡的風險狀況，捕捉半導體和人工智能(AI)等結構性增長領域的機遇。發行趨勢，包括日本市場的發行活動復甦，正擴大可投資的選擇。在優先考慮風險控制和期權價值的策略中，可換股債券往往較股票更受青睞。股票方面，與其廣泛投資於整體股市，按地區和行業板塊精挑細選變得越趨重要。相對減輕對美國市場的側重，將焦點更多放在歐洲和日本。行業配置擔當重要角色，對軟件、金融、能源、工業和原材料等領域的興趣增加；至於那些經已完全反映強勁增長預期的市場板塊，則抱持更審慎的態度。管理整體股票持倉的同時考慮到更廣泛的投資組合風險，力求在宏觀經濟及地緣政治的不確定性中，平衡周期性機遇與風險。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。