16/04/2026 10:19

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 美伊2月28日衝突影響首季市場表現

▷ 市場動能持續強勁，增長股轉向價值股

▷ 3月回調期間優質股防守優勢減弱 More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道16日專訊》普徠仕(T. Rowe Price)美國股票部投資組合專家Brian Dausch指，第一季度市場受到美國與伊朗於2月28日爆發的衝突影響。整體而言，季度表現反映動能持續強勁、由增長股轉向價值股的輪動，以及較為罕見地，風險資產與優質資產同時表現落後。在表面之下，市場主要呈現兩個關鍵主題。*市場擴闊交易迅速恢復，惟大型增長股防守力受質疑*市場主導板塊明顯由美國大型增長股，轉向美國價值股、中小型股，以及國際股票。市場日益關注大型科技企業在推動人工智能(AI)方面的基建開支，因相關支出削弱其自由現金流及股份回購能力。同時，市場對其他板塊盈利相對改善的跡象作出正面反應。值得注意的是，市場擴闊交易在戰事初期曾出現急速逆轉，但其後迅速恢復。這凸顯市場一個尚未解決的關鍵問題：大型增長股是否仍具防守力？市場即時反應顯示，這類股票在市場調整時仍具一定韌性，但隨後市況快速逆轉亦令這一點受到質疑。*回調期間高質素股票表現參差，具估值支持反而跑輸*3月市場回調期間，市場未見明確的防守板塊領跑。例如，質素較高及盈利能力較佳的公司並未明顯跑贏，而高風險股票亦未顯著跑輸。此外，在估值方面，具估值支持的股票反而跑輸高估值股票，這與在估值偏高的股票市場中的一般預期並不一致。高質素股票表現分化的情況亦延伸至其他資產，例如黃金及美國國債同樣出現表現落後。有幾個原因令優質資產在回調期間未能展現更強韌性。首先，從不同投資風格的表現可見，市場早於季度初已轉向較為保守。不論市場是否提前預期戰事，部分影響可能已在早期反映。另外，基金似乎沽出擁擠的長倉（通常為優質公司），同時回補低質素股票的空倉。而美國10年期國債孳息上升，亦拖累以股息回報為主的股份表現轉弱。*對沖基金去槓桿，市場倉位因素或凌駕基本面*預期高質素股票的表現或將出現更大波動，特別是在對沖基金去槓桿期間。在這類環境下，市場倉位因素可能凌駕基本面，因對沖基金被迫回補受散戶投資者青睞的高風險股票的空倉，同時減持優質股票的長倉。因此，即使高質素股票的長期基本面維持穩健，在急劇回調期間的防守性力可能減弱。這一情況在2026年3月的市場調整中已經出現。在當前環境下，識別具長期防守特質的商業模式，以及在市場波動期間具潛在避險作用的資產，需要採取更具選擇性的方式，並結合行業及不同投資風格的表現、個股基本面分析，以及對市場倉位的理解。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。