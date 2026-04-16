16/04/2026 11:52

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▷ 霍爾木茲海峽封鎖致原油儲備壓縮，各國儲備天數介於7天至4個月

▷ 菲律賓宣布進入國家能源緊急狀態 More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道16日專訊》保德信(PGIM)副主席兼首席全球經濟師Daleep Singh就伊朗衝突對經濟與通脹的影響、全球增長風險及美國政策導向作出評論。*封鎖霍爾木茲海峽致貿易中斷，持續壓縮全球戰略原油儲備*儘管與伊朗局勢相關的問題持續存在，但考慮到美伊雙方在經濟和政治層面的影響與壓力，雙方達成某種形式的和約或重複延長停火協議的可能性約為70%。從經濟角度分析，封鎖霍爾木茲海峽導致的貿易中斷，正持續壓縮全球戰略原油及相關衍生品的儲備。目前東南亞及印度的石油儲備僅足以滿足7至15天的需求，而菲律賓已宣布進入國家能源緊急狀態。據估算，印度的政府戰略儲備約可支撐10天，而日本、南韓、中國及澳洲的儲備水平相對處於中等位置，預計可支撐約4至10周；相比之下，英國和歐洲的儲備水平約為2至4個月左右，其中英國的儲備相對較低。*料美國通脹率今夏升至近3.5%，聯儲局或第四季恢復減息*戰爭及其影響令2026年全球經濟增長預測下調約50個基點，而在主要經濟體中，美國的經濟增長表現尤為強韌。同時，戰爭相關影響亦額外推高2026年全球通脹預測約1個百分點，其中英國及美國於開戰後的消費者物價指數(CPI)預測分別達到5.1%及3.3%，位居發達市場之首。預計美國的通脹率將在今年夏季攀升至近3.5%高位，之後於年底回落至約3%。基於這種形勢，聯儲局或會無視供應端的衝擊，最快於2026年第四季度恢復減息。由於石油進口國及部分新興市場或更傾向於透過加息緩減通脹壓力，此舉或進一步加劇貨幣政策分歧，從而引發外匯市場的潛在波動。事實上，目前形勢顯示即使美國經濟保持強韌，受到財政與貿易雙赤字影響，美元前景或仍偏向疲弱。(wa)