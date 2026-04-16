16/04/2026 17:06

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 中國首季GDP同比增5%，創三季新高

▷ 滬指連升五日，16日收報4055.55點

▷ 中國2月減持美債11億美元至6933億美元 More ▼ Less ▲

《神州經脈》滬深股市集體收高，滬指連漲五個交易日，今日（16日）收升0.7%報4055.55點，為3月18日以來收盤新高，深成指漲2.05%，創業板指也升3.17%。兩市全日交易額2.34萬億元（人民幣．下同），較上個交易日減少736億元或者3%。分析師指出，一季度經濟增長基本未受伊朗戰爭負面影響直接衝擊，短期來看，中國具備應對外部擾動的較強韌性；不過，在外需不確定加大的情況下，未來消費增長對於實現全年經濟增長目標更加重要，相應的政策支持力度仍有望加強。人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.8197，較上個交易日4時30分收盤價跌12點子，兩連跌，全日在6.8164至6.8199之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報6.8616，較上個交易日跌34點子，止兩連升，上個交易日報6.8582。*今日新聞精選*1. 國家統計局公布，中國一季度國內生產總值(GDP)同比增長加速至5%，優於預期並創三個季度最高增速，同期固定資產投資同比增長1.7%略低於預期；3月社會消費品零售總額同比增1.7%不及預期，規模以上工業增加值同比則增5.7%，增速比預期高。3月全國城鎮調查失業率為5.4%，為去年2月來最高；3月31個大城市城鎮調查失業率亦升至5.3%，創去年8月來高點。國家統計局副局長毛盛勇表示，中東局勢肯定會影響出口和經濟，但總的來說，影響將是有限和可控的。2. 美國總統特朗普表示，他曾在一封信中要求中國國家主席習近平不要向伊朗提供武器，習近平隨後在回覆函件中表示，中國並沒有向德黑蘭輸送軍火。中國外交部發言人郭嘉昆回應稱，中方已經就伊朗局勢多次闡明嚴正立場，「你提到的具體問題我沒有可以提供的信息」。此外，特朗普稱計劃中的訪華行程不會受伊朗戰事影響；與此同時，美國正在對伊朗港口實施海上封鎖，針對的包括駛往中國的船隻。對於中方是否將此視為中美高層會晤的潛在風險，郭嘉昆重申，「關於美國總統特朗普訪華，雙方就此事保持著溝通」。3. 美國財政部周三公布的數據顯示，2026年2月，與前一個月經下修後的數據相比，美國國債海外持有規模增加1977億美元。其中，中國持倉減少11億美元，至6933億美元，續為美債第三大持有國。中國在1月增持美債109億美元，至6944億美元，中止連續四個月減持。另外，作為美債最大的海外持有國，日本的持倉增加140億美元，至1.24萬億美元；第二大持有國英國增加176億美元，至8973億美元。4. 國家統計局公布2026年3月份商品住宅銷售價格變動情況。《路透》根據統計局公布的數據測算，3月70個大中城市新建商品住宅價格指數同比跌3.4%，跌幅為10個月最大，2月跌幅為3.2%；環比下降0.2%，跌幅則為10個月最小。經測算，3月70個大中城市中，新建住宅價格指數環比上漲的有14個（上月10個），下跌54個（上月53個），持平的兩個（上月七個）。5. 據《路透》消息，備受市場關注的中國超長期特別國債發行安排終有結果。消息人士透露，財政部今年超長期特別國債的發行期限仍包括20年、30年和50年三種，與去年相同。消息人士並指，今年將發行的用於補充國有大型商業銀行核心一級資本的特別國債，期限包括五年期和七年期兩種，亦與去年一致。6. 據《新華社》報道，約20位中國學者近日持有效合法簽證赴美國參加學術會議，卻在美國西雅圖機場遭海關與邊境保護局(CBP)執法人員無理盤查並被拒絕入境。鑑於西雅圖塔科馬國際機場連續發生針對中國學者惡意盤查滋擾情況，外交部和中國駐美國使領館提醒近期擬赴美人員增強安全防範意識，避免從該機場入境，同時請提前詳細了解美國入境規定，做好各項準備。如遇美方執法人員盤查，冷靜理性應對。7. 據市場機構奧維雲網發布的數據，2026年首季，國內電動兩輪車累計銷量同比下跌17.1%至1209.51萬輛。《財新》報道指出，受商務部等多部門推出的電動自行車「以舊換新」補貼政策帶動，去年首季銷量急升近五成，同期基數較高是今年首季銷量同比大幅下滑的重要原因。報道並指，部分消費者趕在舊標車「禁售令」生效前購車，帶動去年全年電動兩輪車內銷達5876.7萬台，同比增長16.6%，對2026年市場形成一定透支。8. 騰訊今日正式發布並開源混元3D世界模型2.0(HY-World 2.0)。HY-World 2.0是一個多模態世界模型，能夠理解文字、圖片、視頻等不同類型輸入，自動生成、重建和模擬3D世界，同時支持多格式3D資產（Mesh/3DGS/點雲等）導出，可以與現有的遊戲工作流無縫對接，用於快速生成遊戲地圖和關卡原型。它可以直接生成可二次編輯的3D資產文件，這些生成的3D資產可以直接導入到遊戲製作或者具身仿真引擎，實現真正可玩、可用。(jq)