16/04/2026 10:02

【聚焦數據】測算：3月70城樓價環比跌幅0.2%為10個月最小，同比降幅擴至3.4%

《經濟通通訊社16日專訊》國家統計局公布2026年3月份商品住宅銷售價格變動情況。《路透》根據統計局公布的數據測算，3月70個大中城市新建商品住宅價格指數同比跌3.4%，跌幅為10個月最大，2月跌幅為3.2%；環比下降0.2%，跌幅則為10個月最小。



經測算，3月70個大中城市中，新建住宅價格指數環比上漲的有14個（上月10個），下跌54個（上月53個），持平的兩個（上月七個）。



國家統計局城市司統計師王中華解讀稱，3月份，70個大中城市中，一線城市商品住宅銷售價格環比上漲，二、三線城市環比降幅收窄或相同。新建商品住宅和二手住宅銷售價格環比上漲城市個數均比上月增加。



中國房地產研究機構--中指研究院3月初發布報告稱，3月百城二手住宅均價12792元人民幣/平方米，環比下跌0.34%，較上月收窄0.2個百分點，已連續第三個月收窄；百城新建住宅均價為17115元人民幣/平方米，環比上漲0.05%，同比上漲2.24%。(jq)