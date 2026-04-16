16/04/2026 11:22

【ＡＩ】騰訊混元世界模型2.0開源，可一句話造出3D世界、生成3D遊戲原型

《經濟通通訊社16日專訊》騰訊(00700)今日正式發布並開源混元3D世界模型2.0(HY-World 2.0)。HY-World 2.0是一個多模態世界模型，能夠理解文字、圖片、視頻等不同類型輸入，自動生成、重建和模擬3D世界，同時支持多格式3D資產（Mesh/3DGS/點雲等）導出，可以與現有的遊戲工作流無縫對接，用於快速生成遊戲地圖和關卡原型。



混元世界模型2.0讓AI從「對話」、「畫圖」、「捏物體」，進化到了「造世界」--包含人、物、景的完整世界。不同於谷歌的Genie 3和混元世界模型1.5僅能生成一分鐘視頻文件，世界模型2.0的實用性更進一步：它可以直接生成可二次編輯的3D資產文件，這些生成的3D資產可以直接導入到遊戲製作或者具身仿真引擎，實現真正可玩、可用。



目前，世界模型2.0已經上線至騰訊混元3D創作引擎官網，用戶可以申請使用。(jq)