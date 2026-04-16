16/04/2026 15:15

【ＡＩ】它石智航Pre-A輪融資4.55億美元，破中國具身智能行業紀錄

《經濟通通訊社16日專訊》具身智能技術公司--它石智航今日宣布完成超4.5億美元Pre-A輪融資，創下中國具身智能有史以來最高單輪融資紀錄。



值得注意的是，這已經是它石智航第二次刷新行業融資紀錄。2025年第二季度，它石智航完成中國具身智能有史以來最大天使輪融資2.42億美元。時隔一年，它石智航以4.55億美元，進一步打破了中國具身智能有史以來最大Pre-A輪融資紀錄及行業最大單輪融資紀錄。



本輪投資中，高瓴創投，與紅杉中國本次聯合領投它石智航，美團龍珠、中金資本、凱聯資本、東方富海、鈞山投資等知名財務基金跟投。美團戰投作為重要的基石戰略股東重額加注並繼續聯合領投。北京機器人產業發展投資基金、上海國投先導首次聯合投資。



它石智航是一家由AI驅動的具身智能技術公司，於2025年2月正式成立。(jq)