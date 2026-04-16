16/04/2026 09:36

【聚焦人幣】人民幣兌一美元即期開市平開，報6.8185

《經濟通通訊社16日專訊》人民幣兌一美元中間價今報6.8616，較上個交易日跌34點子，止兩連升，上個交易日報6.8582。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早平開，報6.8185，上個交易日即期匯率收盤報6.8185。



*中國2月減持美債至6933億美元*



美國財政部周三公布的數據顯示，2026年2月，與前一個月經下修後的數據相比，美國國債海外持有規模增加1977億美元。其中，中國持倉減少11億美元，至6933億美元，續為美債第三大持有國。中國在1月增持美債109億美元，至6944億美元，中止連續四個月減持。



*招行：仍需警惕美元下行風險*



特朗普政府周三對達成協議以結束與伊朗的戰爭表示樂觀，同時警告稱，如果伊朗繼續對抗，將面臨日益加劇的經濟壓力。



招行金融市場部報告認為，即便後續美伊談判的不確定性依然存在，「最壞的時候」也已經過去。後續特朗普的一切威脅，都將被視作談判的籌碼。美元指數即便反彈，空間也將較為有限，反而成為進一步做空的機會，所以仍需警惕美元下行風險。(jq)