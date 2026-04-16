16/04/2026 16:36

【聚焦人幣】人民幣兌一美元即期收跌12點子，兩連跌報6.8197

《經濟通通訊社16日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.8197，較上個交易日4時30分收盤價跌12點子，兩連跌，全日在6.8164至6.8199之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現跌10點子，報6.8189。



今日人民幣兌一美元中間價報6.8616，較上個交易日跌34點子，止兩連升，上個交易日報6.8582。



分析人士表示，市場對美伊達成協議持樂觀情緒，美元走勢持續承壓，而且中國經濟數據表現超預期，但中間價持穩信號也表明監管有意放緩人民幣升勢節奏，短期匯價走強動能或有限。



申萬宏源報告認為，年內美聯儲加息預期不強壓制下，美元反彈相對溫和，使得人民幣面臨的外部壓力不大；而地緣衝突或抬升全球能源安全溢價，並通過強化中國新能源產業的出口優勢，支撐人民幣中長期升值。(jq)