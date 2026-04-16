16/04/2026 14:33

【聚焦數據】中國3月原油加工量降2.2%，原油產量1907萬噸創單月新高

《經濟通通訊社16日專訊》據《路透》報道，中國國家統計局今日發布的數據顯示，中國3月原油加工量同比下降2.2%，因伊朗局勢影響導致煉油廠開工率下降；3月國內原油產量則創歷史高點。



數據顯示，中國3月原油加工量為6167萬噸，約為每日1452萬桶；前三個月加工量同比增長1.1%，達到1.8431億噸，或每日1495萬桶。



數據並顯示，3月國內原油產量同比增長0.2%，達到1907萬噸，或每日449萬桶，創下單月產量歷史高位。前三個月原油產量為5480萬噸，或每日444萬桶，較上年同期增長1.3%。



4月初《彭博》曾引述消息指，民營煉油企業接到中國官方指示：哪怕可能虧損，也要把成品油產量維持在2025年的水平。(sl)