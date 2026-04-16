16/04/2026 15:54

【中東戰火】習近平覆信特朗普稱沒向伊朗提供武器？中國外交部：無可奉告

《經濟通通訊社16日專訊》美國總統特朗普在周三播出的《霍士財經》採訪中表示，他曾在一封信中要求中國國家主席習近平不要向伊朗提供武器，習近平隨後在回覆函件中表示，中國並沒有向德黑蘭輸送軍火。中國外交部發言人郭嘉昆今日在例行記者會上被問及此事時回應稱，中方已經就伊朗局勢多次闡明嚴正立場，「你提到的具體問題我沒有可以提供的信息」。



此外，特朗普稱計劃中的訪華行程不會受伊朗戰事影響；與此同時，美國正在對伊朗港口實施海上封鎖，針對的包括駛往中國的船隻。對於中方是否將此視為中美高層會晤的潛在風險，郭嘉昆重申，「關於美國總統特朗普訪華，雙方就此事保持著溝通」。



對於特朗普還提到，他相信中國將不會停止購買伊朗的石油，而美國將對購買伊朗石油的國家實施制裁，郭嘉昆表示，中方一貫反對沒有國際法依據、未經聯合國安理會授權的非法單邊制裁。(sl)