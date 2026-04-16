16/04/2026 10:00

【聚焦數據】內地首季固定資產投資同比增1.7%，低於預期

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明16日北京專電》國家統計局公布，1-3月全國固定資產投資102708億元(人民幣．下同)，同比增長1.7%，增速低於預期的1.9%，亦較對上一季回落0.1個百分點。扣除房地產開發投資，全國固定資產投資增長4.8%。



分領域看，基礎設施投資同比增長8.9%，製造業投資增長4.1%，房地產開發投資下降11.2%。全國新建商品房銷售面積19525萬平方米，同比下降10.4%；新建商品房銷售額17262億元人民幣，下降16.7%。



分產業看，第一產業投資同比增長15.9%，第二產業投資增長5.8%，第三產業投資下降1.0%。民間投資同比下降2.2%，降幅比上年全年收窄4.2個百分點；扣除房地產開發投資，民間投資增長1.3%。高技術產業投資同比增長7.4%，其中計算機及辦公設備製造業，航空、航天器及設備製造業，信息服務業投資分別增長28.3%、19.0%、20.9%。3月份，固定資產投資（不含農戶）環比增長0.52%。

