16/04/2026 08:29

【外圍經濟】聯儲局褐皮書：中東衝突推升能源成本，成經濟不確定性主要來源

《經濟通通訊社16日專訊》美國聯邦儲備局在中東戰火持續的背景下，發布最新一份俗稱《褐皮書》的地區經濟報告。



報告指，中東局勢動盪已被視為當前經濟的主要不確定性來源，並導致能源成本大幅攀升。企業在招聘、定價及資本投資等決策上面臨更複雜的考慮，促使許多公司暫時採取觀望態度。



《褐皮書》顯示，在聯儲局12個轄區中，有8個轄區的整體經濟活動錄得輕微至溫和增長。另外兩個轄區表現基本持平，其餘兩個轄區則出現輕微至溫和收縮。



行業表現方面，多數轄區的製造業活動錄得輕微至溫和增長，銀行業整體平穩，貸款需求保持穩定或呈現溫和上升。



*基層消費者財務壓力浮現*



整體消費支出仍錄得微幅增長，然而消費市場呈現兩極化，多個轄區反映基層消費者的財務壓力日益浮現，對價格的敏感度顯著提高，食物銀行的求助需求亦隨之上升；相比之下，高收入群體的消費支出仍具相當韌性。



房地產市場方面，由於宏觀不確定性加劇以及高按揭利率壓抑買家入市意欲，數個轄區的住宅樓市交投轉弱。相反，商業地產市場出現改善跡象，當中工業物業，尤其是數據中心項目表現強勁，甲級寫字樓需求穩健，惟低檔商廈的租賃需求則依然疲弱。(rc)