16/04/2026 09:06

【ＡＩ】無懼泡沫風險，亞洲富豪去年合共投入243億美元AI私募資金

《經濟通通訊社16日專訊》儘管對美國AI企業估值過高的疑慮日趨高漲，但亞洲富豪級投資者「明知山有虎，偏向虎山行」，去年仍向該領域，投入超過240億美元的私人資本。



根據PitchBook數據，2025年亞洲高淨值個人及家族辦公室，共向全球AI私募融資投入243億美元。今年動能延續，截至4月8日，新增投資金額已達9.5億美元。



*世代級機遇壓倒泡沫風險*



這波投資熱潮正值SpaceX、OpenAI和Anthropic等產業巨企在募資中持續創下驚人估值。對亞洲富豪投資者而言，抓住世代級科技機會的吸引力，已超越潛在泡沫的風險。



家族辦公室Annum Capita的CEO Nick Xiao表示，正看到亞洲富豪階層對投資AI的興趣上升，儘管這些交易風險很高，但投資者對這類投資的需求強勁。(rc)