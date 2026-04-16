16/04/2026 09:08

【風雲人物】「新興市場教父」麥樸思逝世，享年89歲

《經濟通通訊社16日專訊》知名投資者，有「新興市場教父」之稱的麥樸思(Mark Mobius)周三（15日）在新加坡去世，享年89歲。



身為鄧普頓新興市場集團的執行主席，麥樸思在該集團工作了30多年。1987年，在推動美國投資者走向海外的先驅約翰．鄧普頓的聘請下，麥樸思創立最早專注於快速發展的新興市場的共同基金之一。



他一直管理鄧普頓新興市場集團直至2016年，並擔任鄧普頓新興市場投資信託的首席基金經理直至2015年。2018年1月麥樸思宣布退休。



麥樸思投資公司在聲明中表示，在麥樸思過世後，該公司兩位合夥人John Ninia和Eric Nguyen將承擔領導職責。(rc)