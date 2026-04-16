16/04/2026 09:50

【特朗普當政】特朗普警告鮑威爾要及時卸任，否則會將其解僱

《經濟通通訊社16日專訊》美國總統特朗普周三（15日）表示，如果聯儲局主席鮑威爾不按時卸任，他會將其解僱。



特朗普在受訪時說：「如果他不按時離開，我就只好解僱他。我一直忍著沒有解除他的職務。我一直想解僱他，但我不想引起爭議。」



鮑威爾的聯儲局主席任期將於5月屆滿，但其在理事會的任期要到2028年才結束。



鮑威爾曾表示，如果在其主席任期於5月份結束前，繼任者尚未獲得確認，他將以臨時主席身份繼續履職。



參議員Thom Tillis曾承諾阻止沃什的聯儲局主席提名獲得確認，除非司法部的調查已經完成。特朗普對此不以為然。特朗普還暗示，他寧願讓鮑威爾繼續留任理事，也不會放棄這項調查。特朗普說：「我知道他說了那些話，也許是真的。如果真是那樣，我就只能接受，但 不是作為主席。」(rc)