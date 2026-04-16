16/04/2026 09:53

【中東戰火】美國和伊朗據悉考慮延長停火，霍爾木茲海峽局勢高度緊張

《經濟通通訊社16日專訊》知情人士透露，美國與伊朗正考慮將停火延長兩周，以爭取更多時間推進和平協議談判。



知情人士表示，調解方正尋求開展技術性會談，以解決阻礙在下周停火到期後，達成更長期協議的關鍵分歧。相關問題包括重開霍爾木茲海峽以及伊朗核計劃的未來。



霍爾木茲海峽的局勢仍然嚴峻。美國設立海上封鎖以切斷伊朗運輸，而德黑蘭繼續限制其他船隻通過該海峽。這種對峙導致航運量大幅下降，加劇能源供應危機並威脅對全球經濟造成重大衝擊。



白宮新聞秘書萊維特周三（15日）對記者表示，美國現時尚未「正式請求延長停火」。但承認「我們仍在積極參與這些談判。」(rc)