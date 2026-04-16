16/04/2026 11:35

【關稅戰】美國政府表示關稅退款可能延遲，因只有少量進口企業完成申請準備工作

《經濟通通訊社16日專訊》美國海關與邊境保護局(CBP)在向國際貿易法院提交的文件中表示，用於向已繳納相關關稅的進口商，發放退款的自動化流程已接近完成。不過，在約30萬家符合條件的企業中，只有約20%完成了領取退款所需的關鍵步驟，關稅退款可能延遲。



CBP官員Brandon Lord在文件中表示，未註冊電子支付的進口商將無法收到退款。該機構此前稱，進口商必須通過一個新的網站提交退款申請，並在現有系統中選擇加入接受電子支付的功能，目前僅有5.7萬家企業完成了這一操作。



根據CBP文件，約82%依據《國際緊急經濟權力法》(IEEPA)繳納關稅的進口商具備獲得電子退款的資格，對應金額約為1270億美元。(rc)