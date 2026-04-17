26,160.94
-233.32
(-0.88%)
4,043.85
-11.70
(-0.288%)
14,835.51
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74,727.0300
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17/04/2026 09:05
美匯指數報98.209，美國最新一周初請失業金人數20.7萬低於預期
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|98.209
|98.215
|-0.006
最新美元匯價
|貨幣名稱
|09:00報價
|08:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|159.31/35
|159.22/26
|159.14/18
|歐元/美元
|1.1777/81
|1.1779/83
|1.1782/86
|英鎊/美元
|1.3519/23
|1.3521/25
|1.3524/28
|美元/瑞郎
|0.7830/34
|0.7830/34
|0.7833/37
|美元/加元
|1.3699/03
|1.3699/03
|1.3704/08
|澳元/美元
|0.7159/63
|0.7158/62
|0.7161/65
|紐元/美元
|0.5884/88
|0.5885/89
|0.5890/94
|美元/人民幣
|6.8212/16
|6.8212/16
|6.8212/16
|美元/港元
|7.8245/49
|7.8241/45
|7.8247/51
上述報價只供參考用