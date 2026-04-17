17/04/2026 08:10

【中東戰火】美伊次輪談判尚未確定，巴國陸軍總參謀長赴德黑蘭斡旋

《經濟通通訊社17日專訊》由美國總統特朗普提出的兩周臨時停火協議，即將於下周二屆滿。巴基斯坦外交部周四（16日）證實，在伊斯蘭堡舉行的第二輪美伊和平談判目前尚未確定具體日期。



為打破外交僵局，巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾已飛抵德黑蘭，成為自戰事爆發以來首位到訪伊朗的外國高層官員。



巴基斯坦外交部發言人安德拉比在例行記者會上強調，美伊談判正處於高度信任與機密的氛圍中進行。他首度證實伊朗核問題是雙方磋商的核心議題之一，但基於調解人身分拒絕透露談判底線等更多細節。



儘管首輪談判未能達成共識，美國白宮發言人萊維特仍讚揚巴基斯坦的卓越斡旋，並預期第二輪會談極有可能繼續在當地舉行。



*以黎停火10日啟動和談不*



同日，美國總統特朗普宣布，黎巴嫩與以色列將正式啟動為期10天的停火。特朗普在社交媒體平台發文透露，在美國斡旋下，以黎兩國官員已在華盛頓舉行會晤。



特朗普計劃邀請以色列總理內塔尼亞胡與黎巴嫩總統奧恩前往白宮，舉行約34年來的首次實質性首腦會談。他對此表示樂觀，稱雙方已長達34年未有對話，並強調兩國領導人都希望看到和平。



然而，最新發展顯示首腦會談的安排仍存變數。據黎巴嫩國家廣播公司報道，黎巴嫩總統奧恩在與美國國務卿魯比奧通話時，雖然感謝美方推動停火的努力，但明確拒絕與內塔尼亞胡進行直接會談。奧恩強調，全面落實停火是展開任何實質性談判的先決條件。(jf)