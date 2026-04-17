17/04/2026 08:34

【ＡＩ】谷歌Gemini市佔破27%，成為目前增長最快的大型AI平台

《經濟通通訊社17日專訊》隨著人工智能市場競爭白熱化，谷歌(US.GOOG)旗下的Gemini正大幅蠶食OpenAI的市場份額。據Piper Sandler引述SEMRush數據顯示，今年3月份Gemini的獨立訪客市佔率已攀升至超過27%。



數據指出，2026年3月Gemini的獨立訪客達約3.68億人次，而ChatGPT則約為7.77億人次。雖然雙方在絕對數量上仍有差距，但Gemini的市佔率已從2025年8月的13.8%倍增至逾27%。這標誌著Gemini已擺脫追趕者標籤，成為目前增長最快的大型AI平台。



業內分析指出，ChatGPT是這場流量版圖重塑中的主要市佔率流失方。其全球AI網站流量市佔率已從一年前高達86.7%的絕對壟斷水平，顯著下滑至約64.5%。(kk)