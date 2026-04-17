17/04/2026 09:42

【外圍經濟】中東戰火打壓日銀加息空間，植田和男發滯脹警告

《經濟通通訊社17日專訊》日本央行行長植田和男周四（16日）在華盛頓表示，中東衝突帶來通脹上行和經濟下行的滯脹風險，但未就日本利率前景做出預示，可能促使市場做空日圓。



植田在參加IMF春季會議和G20財長及央行行長會議後舉行記者會。他說：「總體而言，在考慮戰爭相關衝擊可能持續，以及其他經濟狀況後，我們將選擇最合適的應對方式，以持續實現2%的通脹目標。」



*植田言論利空日圓*



分析指出，其言論利空日圓。這可能是日本央行4月28日利率決策之前，植田最後一次釋放政策信號的機會。他反覆強調日本的實際利率仍然偏低，同時表示正在全面評估中東局勢的影響，聽起來更像是把利率問題繼續往後拖。



在此前兩次加息前，植田都曾發出明確暗示，以確保市場為利率決策結果做好準備。在中東衝突升級之前，日本央行觀察人士大多預計，央行將在4月份加息。但近幾周來，這一預期有所降溫。



貨幣市場定價顯示日本央行本月將基準利率上調至1%的概率約為19%，低於本周初的約55%，而6月份加息的概率升至76%。(jf)