17/04/2026 10:13

【外圍經濟】高盛兩名亞洲資深銀行家據悉將離職，凸顯行業挑戰

《經濟通通訊社17日專訊》高盛集團兩名資深銀行家，據報在該行亞洲業務工作七年之後計劃離職，凸顯美資大行在亞洲區面臨的挑戰。



知情人士表示，中國科技、媒體和電信聯席主管Dawei Huang計劃離開銀行業，將加入一家科技公司。由於此事尚未公開，知情人士要求匿名。



知情人士還表示，負責領導除亞洲醫療保健投資銀行業務的負責人Samuel Thong也將離職。兩人均未回應置評請求。高盛發言人拒絕置評。



亞洲已成為全球投資銀行的關鍵角力場，但區內許多全球銀行的高級交易撮合者，卻紛紛辭職轉向企業任職，原因是獎金周期波動較大，促使人才流向更穩定的行業。（jf）