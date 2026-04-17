17/04/2026 11:44

【外圍經濟】美國前財長保爾森：需為美債需求崩潰備好應急計劃

《經濟通通訊社17日專訊》美國前財政部長保爾森周四（16日）敦促，美國應準備一項應急計劃，以防美國國債的需求崩潰。他警告，政府債券市場的危機可能會給整個經濟帶來嚴重後果。



保爾森表示：「我們需要一個『打破玻璃』式的應急計劃，這個計劃應該是目標明確、短期有效的，並且要事先准備好，這樣當我們『撞牆』時就能隨時啟動。」



保爾森指出，如果美國國債市場發生危機，將與2008年的金融危機有一個關鍵區別。他說：「2008年那次情況雖然很糟，但政府擁有財政火力來應對信貸危機。你可以介入並收拾殘局。」



*美債危機將削弱政府融資能力*



而這一次，美債危機將不是以私營部門為中心，而是可能削弱政府自身的融資能力。「在一場公共債務危機中，當你撞牆時，你試圖發行美國國債，結果發現聯儲局是唯一的買家，同時美債價格下跌、利率上升，那將是十分危險的局面。」



保爾森發出此番警告之際，10年期美國國債孳息率上升2.9個基點，收於4.308%；30年期美國國債孳息率攀升3.9個基點，至4.929%。(jf)