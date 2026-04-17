17/04/2026 13:51

【中東戰火】IEA：全球面對歷來最大能源危機，歐洲航空燃油僅夠維持六周

《經濟通通訊社17日專訊》國際能源署(IEA)周四（16日）警告，歐洲的航空燃油可能只夠維持六周，若霍爾木茲海峽遲遲無法恢復通航，航班可能「很快」就會取消，並給經濟帶來嚴重沖擊。



IEA署長比羅爾形容：「我們面臨有史以來的最大能源危機。」他指出，受霍爾木茲海峽石油、天然氣等關鍵能源運輸受阻影響，全球能源體系正面臨嚴重衝擊。



他表示，能源危機的直接後果將體現在汽油、天然氣和電價的全面飆升上，且發展中國家將首當其衝，特別是亞洲、非洲和拉丁美洲的貧窮國家。如果伊朗戰爭無法達成和平解決方案、霍爾木茲海峽無法恢復通航，「沒有一個國家可以獨善其身」。(jf)