17/04/2026 14:38

【中東戰火】巴基斯坦油輪穿越霍爾木茲海峽，成美方封鎖後首艘運出原油的巨輪

《經濟通通訊社17日專訊》一艘懸掛巴基斯坦國旗，並於上周末駛入波斯灣的油輪，周四（16日）深夜經霍爾木茲海峽駛出阿曼灣，成為自周一（13日）美國開始實施封鎖以來，首艘載有原油貨物駛出海峽的油輪。



根據船舶追蹤數據，Shalamar號沿伊朗拉拉克島以南航行，駛入阿曼灣。該船在阿聯酋的達斯島裝載了約45萬桶原油，目的地為巴基斯坦卡拉奇。



海事數據庫Equasis顯示，Shalamar號由巴基斯坦國家航運公司所有並管理。在過去七周，此類油輪穿越霍爾木茲海峽的情況寥寥無幾。Shalamar號在波斯灣僅停留數日後便完成穿越，顯得格外不同尋常。(jf)