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17/04/2026 15:03
美元兌日圓報159.39，日本財相片山皋月警告將採取大膽行動支持圓滙
美匯指數
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|歐元/美元
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|紐元/美元
|0.5836/40
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|美元/人民幣
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|6.8237/41
|6.8212/16
|美元/港元
|7.8302/06
|7.8285/89
|7.8247/51
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