17/04/2026 13:28

【滙豐投資峰會】伍楊玉如：面對經濟與市場不穩，香港仍展現韌性持續吸引企業集資及拓展國際

《經濟通通訊社17日專訊》一連三日的滙豐全球投資峰會2026完滿結束。滙豐香港行政總裁伍楊玉如昨日為峰會環節之一的私人財富座談會致閉幕辭表示，面對經濟與市場不穩，香港作為商業樞紐仍展現韌性，持續吸引企業集資，拓展國際。香港亦受投資者信賴，有助鞏固其全球領先財富管理中心的地位。



她表示，人工智能及科技創新正前所未有地加速變革；帶來的生產力提升已重塑消費、製造及投資格局，並推動增長。



*52%受訪者計劃今年增加黃金投資*



滙豐最新的《富裕投資者簡報》亦指出，九成環球富裕及高淨值投資者計劃維持或增加現金持倉。此外，黃金的角色亦由單純「避險工具」轉變為「策略配置」，52%受訪者計劃於今年增加黃金投資。



*47%受訪者擬增加非本地市場投資比例*



此外，47%受訪者計劃於今年增加非本地市場的投資比例。當中以英國投資者最為積極(54%)，而內地亦有逾三分一受訪者(34%)考慮投資海外。投資市場方面，受訪者主要考慮環球配置(37%)及美國(40%)，亦有五分一人(21%)選擇內地及香港。



另類投資持續升溫，全球有四成受訪者考慮配置，當中又以Z世代的比例最高(53%)。投資者亦計劃透過債券(43%)及現金相關投資工具(26%)，提升組合穩健性。(bi)