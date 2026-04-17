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▷ 代幣由Matrixdock發行，底層資產符合LBMA標準

▷ 黃金代幣免倉儲費，白銀代幣倉儲費低於ETF More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社17日專訊》OSL集團(00863)旗下香港持牌數字資產交易所OSLHK將正式上線黃金RWA代幣Matrixdock Gold(XAUm)和白銀代幣Matrixdock Silver(XAGm)，並且均支持USD、USDT及USDC三大主流交易對，香港的專業投資者可通過場外交易(OTC)買賣相關資產。公司指出，XAUm與XAGm同由亞洲真實世界資產(RWA)代幣化平台Matrixdock發行。而XAUm與XAGm的底層實物資產嚴格遵循倫敦金銀市場協會(LBMA)的交付標準。其中，XAGm所對應的白銀資產以LBMA Good Delivery標準銀條形式進行配置。在資產安全機制上，底層金屬全程存儲於LBMA 認證的生態體系內。未來，OSL將與Matrixdock深化合作，進一步探索相關資產的服務創新，編制深度研究報告，強化投資者教育，持續共同拓展數字貴金屬資產的市場認知、流動性與產品形態。BIT創始合夥人兼首席商務官吳夢夏指出，相對其他市場黃金代幣市場產品，多數倉儲在英國、瑞士，而公司產品則在新加坡、香港倉儲及實物交割，可見公司熟悉亞洲客戶需求。她亦稱，代幣化黃金額外好處為以另一種方式持有黃金，或以其在區塊鏈上購買更多增值服務OSL集團首席商務官張英華亦稱，在本港政府方面，可見政府推黃金代幣化態度明確及非常看重。吳夢夏指出，黃金代幣現時可免倉儲費；白銀化幣雖收倉儲費，但她亦稱會較ETF低。(rh)