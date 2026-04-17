17/04/2026 19:33

《再戰明天》德國公布生產者物價指數

《經濟通通訊社17日專訊》德國公布生產者物價指數，料為下周一（20日）市場焦點。



各國沒重要經濟活動。數據方面，下周一2:00pm（本港時間．下同），德國公布3月生產者物價指數。



在本港，下周一公布業績的公司有:南華期貨股份(02691)、大族數控(03200)等。



下周二（21日）公布業績的公司有:中國聯通(00762)、紫金礦業(02899)等。



下周三（22日）公布業績的公司有:新東方-S(09901)等。



下周四（23日）公布業績的公司有:中國電信(00728)、中國建築國際(03311)等。



下周五（24日）公布業績的公司有:中國神華(01088)、國藥控股(01099)、洛陽鉬業(03993)等。



此外，下周一海西新藥(02637)將有基石投資者持股解禁。(wa)