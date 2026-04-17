17/04/2026 11:32
《港元利率》港元拆息全線向上，一個月拆息報2.55厘
《經濟通通訊社17日專訊》港元拆息全線向上，而與樓按相關的一個月拆息報2.55143厘，升20.572基點，為2月6日以來最高水平；反映銀行資金成本的三個月拆息報2.60411厘，升12.828基點。
隔夜息報3.36536厘，升74.048基點，創下1月8日以來最高水平；一周拆息升27.768基點，報2.67036厘，兩周則升27.768基點，報2.67036厘。長息方面，六個月拆息升8.989基點，報2.78435厘，一年期則升6.679基點，報3.07298厘。
港元匯價今日在7.8293-7.8228之間上落，最新報7.8283。
資料來源：香港銀行公會
隔夜息報3.36536厘，升74.048基點，創下1月8日以來最高水平；一周拆息升27.768基點，報2.67036厘，兩周則升27.768基點，報2.67036厘。長息方面，六個月拆息升8.989基點，報2.78435厘，一年期則升6.679基點，報3.07298厘。
港元匯價今日在7.8293-7.8228之間上落，最新報7.8283。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|3.36536
|+74.048
|一周
|2.67036
|+27.768
|兩周
|2.67036
|+27.768
|一個月
|2.55143
|+20.572
|兩個月
|2.56691
|+17.31
|三個月
|2.60411
|+12.828
|六個月
|2.78435
|+8.989
|一年
|3.07298
|+6.679
資料來源：香港銀行公會