17/04/2026 11:32

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 3.36536 +74.048 一周 2.67036 +27.768 兩周 2.67036 +27.768 一個月 2.55143 +20.572 兩個月 2.56691 +17.31 三個月 2.60411 +12.828 六個月 2.78435 +8.989 一年 3.07298 +6.679

《經濟通通訊社17日專訊》港元拆息全線向上，而與樓按相關的一個月拆息報2.55143厘，升20.572基點，為2月6日以來最高水平；反映銀行資金成本的三個月拆息報2.60411厘，升12.828基點。隔夜息報3.36536厘，升74.048基點，創下1月8日以來最高水平；一周拆息升27.768基點，報2.67036厘，兩周則升27.768基點，報2.67036厘。長息方面，六個月拆息升8.989基點，報2.78435厘，一年期則升6.679基點，報3.07298厘。港元匯價今日在7.8293-7.8228之間上落，最新報7.8283。資料來源：香港銀行公會