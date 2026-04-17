17/04/2026 13:34

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 普徠仕指美國經濟動能放緩但未衰退，勞動市場降溫

▷ 美國國債市場轉向市場主導，避險可靠性下降

▷ 美國國債功能轉變為流動性管理及風險對沖 More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道17日專訊》普徠仕(T. Rowe Price)固定收益部門環球投資級債券主管兼基金經理Steve Boothe就美國宏觀經濟與政策前景，以及對固定收益投資的影響發表以下觀點。*私營領域資產負債表仍具韌性，聯儲局或更早轉向減息*美國經濟目前動能放緩，但非步入衰退，經濟活動正由早前財政刺激帶動的高位降溫，但私營領域的資產負債表仍具韌性，為經濟活動提供支撐。勞動市場表面穩定，但逐步降溫，尤其在職位流動等前瞻指標上更為明顯。貨幣政策在利率層面略偏緊，但部分收緊效果被資產負債表變動抵銷，使整體金融環境更接近中性。聯儲局被指在過去錯判通脹成因，隨著經濟增長轉弱，未來或更早、更主動地轉向減息。近期能源衝擊料被視為短暫且與需求相關的因素，而非觸發進一步收緊政策的理由，而聯儲局政策取向仍料將偏向寬鬆。整體而言，政策組合顯示經濟有望實現「軟著陸」，短端利率將轉趨鴿派，同時當局亦會推進資產負債表正常化，恢復市場較為典型的運作機制。*美國國債轉向更由市場主導，作為避險工具可靠性下降*美國國債市場正由過去以聯儲局主導、壓低存續期溢價與波動的時代，轉向更由市場主導的新格局，當中國債供應及私營領域資產負債表對估值的影響將日益關鍵。這一轉變或推高期限溢價，並在結構上令孳息率曲線趨向陡斜。因此，美國國債作為避險工具的可靠性正在下降，利率波動上升，與風險資產的相關性亦更容易出現階段性失效。特別是在實質利率及期限溢價上升的環境下，國債與股票、信貸等風險資產出現正相關的情況或更為常見，削弱分散投資的效益。在此環境下，大幅押注存續期方向的配置吸引力較低，更宜關注透過孳息率曲線定位及相對價值策略進行部署。美國國債的功能正逐步轉變，日漸被用於流動性管理及風險對沖，而非作為主要的回報來源。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。